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Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни

Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни Администрация США решительно осуждает планы радикального движения "Талибан" возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 23:28
Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни

Администрация США решительно осуждает планы радикального движения "Талибан" возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев. Такого рода действия, о которых заявляет "Талибан", представляют собой явные грубые нарушения прав человека, и мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях", - сказал Прайс в ходе брифинга.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti "Taliban"ın Əfqanıstanda edam cəzasını bərpa etməyini qınayıb

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