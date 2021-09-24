Госдеп осудил планы талибов возобновить в Афганистане казни

Администрация США решительно осуждает планы радикального движения "Талибан" возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления.
"Мы самым решительным образом осуждаем планы возобновить практику отсечения конечностей и казней среди афганцев. Такого рода действия, о которых заявляет "Талибан", представляют собой явные грубые нарушения прав человека, и мы твердо намерены привлечь к ответственности виновных в таких нарушениях", - сказал Прайс в ходе брифинга.