Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot

Госдепартамент США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Госдепартамент США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

"Предлагаемая продажа повысит безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу... и прогрессу в регионе", - говорится в обнародованном заявлении управления. Стоимость контракта составляет 95 млн долларов США. Схожая сделка на 100 млн долларов США, предусматривающая предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической поддержки, обслуживания и совершенствования ЗРК Patriot, была одобрена в начале февраля.