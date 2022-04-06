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Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot

Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot Госдепартамент США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Другие страны
6 апреля 2022 г. 08:53
Госдеп одобрил заключение контракта с Тайванем на обслуживание ЗРК Patriot

Госдепартамент США одобрил заключение сделки с Тайванем по обслуживанию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

"Предлагаемая продажа повысит безопасность получателя и будет способствовать политической стабильности, военному балансу... и прогрессу в регионе", - говорится в обнародованном заявлении управления. Стоимость контракта составляет 95 млн долларов США. Схожая сделка на 100 млн долларов США, предусматривающая предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической поддержки, обслуживания и совершенствования ЗРК Patriot, была одобрена в начале февраля.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Tayvanla “Patriot” sistemlərinə dair müqaviləni təsdiqləyib

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