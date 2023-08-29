О нас

Госдеп одобрил возможную продажу Японии крылатых ракет JASSM-ER

Госдеп одобрил возможную продажу Японии крылатых ракет JASSM-ER Госдепартамент США одобрил продажу Японии около 50 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) и сопутствующего оборудования на сумму $104 млн.
Другие страны
29 августа 2023 г. 04:31
Госдеп одобрил возможную продажу Японии крылатых ракет JASSM-ER

Госдепартамент США одобрил продажу Японии около 50 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) и сопутствующего оборудования на сумму $104 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin. Для реализации этой сделки в Японию не нужно будет направлять представителей американского правительства или подрядчика, уточнил Пентагон.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства. Оно заверило, что продажи Японии не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Yaponiyaya 104 milyon dollarlıq qanadlı raketlər verəcək

Самое читаемое

Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Лига чемпионов УЕФА: Галатасарай одержал победу в Норвегии
Лига чемпионов УЕФА: "Галатасарай" одержал победу в Норвегии
24 августа 2023 г. 01:35
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию в 11 раз
24 августа 2023 г. 15:31
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
Литва и Польша продолжат поддерживать вступление Украины в НАТО
26 августа 2023 г. 10:41
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
Продлен срок предоставления надбавок к заработной плате медработникам, борющимся с COVID-19
26 августа 2023 г. 15:39
В рамках мероприятий День города Лачын показан спектакль Безумец Домрул
ФотоВ рамках мероприятий "День города Лачын" показан спектакль "Безумец Домрул"
27 августа 2023 г. 01:27
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
Применив гуманизм, Азербайджан прекратил уголовное преследование армянских футболистов, задержанных в Лачыне
28 августа 2023 г. 22:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
На автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
ФотоНа автомобильной дороге Алят-Астара произошла авария, есть погибший и раненый
24 августа 2023 г. 19:53
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
В части Хырдалана будет ограничена подача воды
25 августа 2023 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi