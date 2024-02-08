Госдеп одобрил возможную продажу Польше систем радиолокационной разведки на $1,2 млрд

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше аэростатных систем радиолокационной разведки ASRR на сумму $1,2 млрд.

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше аэростатных систем радиолокационной разведки ASRR на сумму $1,2 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Оно проинформировало, что внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу властям Польши аэростатных систем радиолокационной разведки воздушного пространства и поверхности, а также связанных с ними элементов логистики и программы поддержки на общую сумму $1,2 млрд".

Как утверждает американская сторона, "предполагаемая продажа повысит способность Польши противостоять нынешним и будущим угрозам со стороны вражеских воздушных и наземных систем вооружений". Ожидается, что Польша "будет использовать эти комплексы в качестве воздушной системы раннего предупреждения для защиты от региональных угроз". Ведомство утверждает, что продажа "будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности Соединенных Штатов через укрепление безопасности союзника по НАТО, который является основой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".