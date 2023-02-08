Госдеп одобрил возможную продажу Польше РСЗО HIMARS на $10 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений на $10 млрд.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений на $10 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу "властям Польши пусковых установок M142 HIMARS и связанного с этим оборудования примерно на $10 млрд".

Уточняется, что Варшава ранее запрашивала разрешение на приобретение 18 упомянутых систем, а также боеприпасов, включая 45 оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS.

США полагают, что передача вооружений не привела бы к "изменению основного военного баланса в регионе". Предполагается, что основным подрядчиком стала бы компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредила бы боеготовности США.