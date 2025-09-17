Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM на $570 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Нидерландам ракет класса воздух - воздух AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) и сопутствующего оборудования на общую сумму $570 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении указывается, что руководство Нидерландов ранее направило запрос на приобретение у США 232 ракет AMRAAM и восьми систем наведения. В заявлении утверждается, что продажа Нидерландам этих вооружений "поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности", поскольку укрепит оборону союзника по НАТО.

В агентстве полагают, что потенциальная сделка "расширит возможности Нидерландов по реагированию на нынешние и будущие угрозы". При этом там убеждены, что продажа ракет не изменит военный баланс сил в регионе и "не потребует отправки дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".