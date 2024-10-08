Госдеп одобрил возможную продажу Италии системы РЭБ за $680 млн

Госдепартамент США разрешил потенциальную продажу Италии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связанного с ней оборудования за $680 млн.

Госдепартамент США разрешил потенциальную продажу Италии системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связанного с ней оборудования за $680 млн.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении ведомства отмечается, что внешнеполитическое ведомство США "одобрило возможную продажу правительству Италии" системы Electronic Attack (EA)-37B, а также связанного с ней оборудования.

Американская сторона полагает, что наличие этой системы у Италии позволит ее силам "нарушать взаимодействие противника".

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. Пентагон заверил, что продажа системы не скажется на боеготовности США.