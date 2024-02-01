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Госдеп одобрил возможную продажу Индии беспилотников на $4 млрд

Госдеп одобрил возможную продажу Индии беспилотников на $4 млрд Госдепартамент разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 21:26
Госдеп одобрил возможную продажу Индии беспилотников на $4 млрд

Госдепартамент разрешил возможную продажу Индии беспилотников MQ-9B Sky Guardian Aircraft и других систем на $3,99 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Оно проинформировало о том, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на $3,99 млрд". Из документов следует, что индийские власти ранее запросили разрешение на приобретение у США 31 беспилотника MQ-9B Sky Guardian Aircraft, 170 ракет AGM-114R Hellfire, 310 управляемых авиабомб GBU-39B, запчастей и различных систем.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет сделать более прочными стратегические отношения США и Индии и укрепит безопасность нашего крупного партнера в сфере обороны, который по-прежнему играет важную роль для политической и экономической стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и Южной Азии", - говорится в заявлении. Агентство рассчитывает, что поставки "не изменят базовый военный баланс в регионе". Американская сторона полагает, что Индия сможет использовать беспилотники для разведки и патрулирования на море.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Hindistana 4 milyard dollara yaxın dəyəri olan PUA satır

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