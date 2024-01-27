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Госдеп одобрил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk за $500 млн

Госдеп одобрил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk за $500 млн Госдепартамент разрешил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk и других систем за $500 млн.
Другие страны
27 января 2024 г. 02:18
Госдеп одобрил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk за $500 млн

Госдепартамент разрешил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk и других систем за $500 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В сообщении агентства говорится, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Хорватии вертолетов UH-60 Black Hawk и связанного с этим оборудования, а также предоставление услуг примерно на $500 млн". Как следует из документа, власти Хорватии ранее запросили разрешение на приобретение у США восьми вертолетов, запчастей и различных систем к ним, в том числе навигации и связи.

"Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборону союзника по НАТО, который важен для политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении. Предполагается, что основным подрядчиком станет компания Lockheed Martin.

Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Xorvatiyaya helikopterlərin mümkün satışını təsdiqləyib

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