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Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду комплексов TOW на $440 млн

Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду комплексов TOW на $440 млн Госдеп США разрешил потенциальную продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов TOW и оказание материально-технической поддержки общей стоимостью $440 млн.
Другие страны
25 октября 2024 г. 04:17
Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду комплексов TOW на $440 млн

Госдеп США разрешил потенциальную продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов TOW и оказание материально-технической поддержки общей стоимостью $440 млн.

Как передает Report, об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило возможную продажу Королевству Саудовская Аравия ракет TOW 2A <...> и TOW 2B <...>, а также связанную с этим поддержку и материально-техническое обеспечение на общую стоимость примерно $440 млн".

Королевство ранее запросило разрешение на приобретение у США более 1 тыс. таких ракет и различного оборудования, связанного с ними.

Об этом решении уже уведомлен американский конгресс. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. Пентагон заверил, что продажа не подорвет боеготовность США.

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