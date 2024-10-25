Госдеп одобрил возможную продажу Эр-Рияду комплексов TOW на $440 млн

Госдеп США разрешил потенциальную продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов TOW и оказание материально-технической поддержки общей стоимостью $440 млн.
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Отмечается, что американское внешнеполитическое ведомство "одобрило возможную продажу Королевству Саудовская Аравия ракет TOW 2A <...> и TOW 2B <...>, а также связанную с этим поддержку и материально-техническое обеспечение на общую стоимость примерно $440 млн".
Королевство ранее запросило разрешение на приобретение у США более 1 тыс. таких ракет и различного оборудования, связанного с ними.
Об этом решении уже уведомлен американский конгресс. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. Пентагон заверил, что продажа не подорвет боеготовность США.