Госдеп одобрил возможную продажу Австралии прицелов для ПТРК Javelin

20 августа 2025 г. 03:08
Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Австралии прицелов для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и сопутствующего материально-технического обеспечения за $97,3 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, власти Австралии ранее запросили у США 161 упомянутый прицел, а также иные комплектующие и услуги по техническому обслуживанию комплексов.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности", поскольку "Австралия является одним из важнейших союзников" для Вашингтона в регионе. Как полагают в агентстве, США заинтересованы в укреплении обороны Австралии.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу упомянутых систем. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Javelin nişangahlarının Avstraliyaya mümkün satışını təsdiqləyib

