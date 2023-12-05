Госдеп одобрил возможную модернизацию самолетов-разведчиков для Эр-Рияда

Госдепартамент разрешил возможную сделку по модернизации самолетов-разведчиков RE-3A для Саудовской Аравии на 582 млн долларов США.

Госдепартамент разрешил возможную сделку по модернизации самолетов-разведчиков RE-3A для Саудовской Аравии на 582 млн долларов США.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Власти королевства ранее запросили продажу им соответствующего оборудования, включая средства навигации, слежения и противодействия электронным помехам, а также программного обеспечения. "Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет расширить разведывательный потенциал Саудовской Аравии для противодействия имеющимся и будущим угрозам в регионе", - отмечается в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило возможную продажу Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и других систем на 85 млн долларов. Власти ОАЭ ранее запросили у США продажу 18 таких станций.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых решениях. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование.