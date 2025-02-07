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Госдеп одобрил строительство инфраструктуры для баз ВМС Кувейта на $1 млрд

Госдеп одобрил строительство инфраструктуры для баз ВМС Кувейта на $1 млрд Госдепартамент США одобрил продажу Кувейту услуг по строительству инфраструктуры для ВМС эмирата общим объемом $1 млрд.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 04:38
Госдеп одобрил строительство инфраструктуры для баз ВМС Кувейта на $1 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Кувейту услуг по строительству инфраструктуры для ВМС эмирата общим объемом $1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Речь идет о проектировании и строительстве штаба, а также наземной и морской инфраструктуры на базе ВМС Кувейта имени Мухаммеда аль-Ахмеда и аналогичном объекте Рас-эль-Ард. В агентстве добавили, что это "не изменит военный баланс в регионе".

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США, помогая улучшить инфраструктуру крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", - говорится в тексте.

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