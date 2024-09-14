Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов.

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов.

Как передает Report , об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

По данным ведомства, японское правительство запросило возможность приобретения до девяти машин такого типа, а также двигателей, радарных и оружейных систем и сопутствующего снаряжения.

Предполагаемая сделка, как ожидается, не приведет к принципиальным изменениям в расстановке военных сил в регионе. Боеспособность армии США, как подчеркнули в Пентагоне, в результате продажи данных самолетов также не пострадает.

Конгресс США уже получил уведомление о сделке. У законодательного органа США теперь будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.