Госдеп одобрил продажу Японии крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.
Как передает
В рамках договоренностей с Токио предусмотрена передача 14 систем управления ракетами, а также обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.
В Соединенных Штатах будут закуплены Tomahawk новейшей модификации дальностью более 1 600 км, которые стали поступать в американские ВМС только в 2021 году. В 2026 и 2027 финансовых годах они будут установлены на кораблях ВМС Японии, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.
В совместной информации Госдепа и Пентагона подчеркивается, что выполнение договоренностей "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США" в Индо-Тихоокеанском регионе.