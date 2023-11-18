Госдеп одобрил продажу Японии крылатых ракет Tomahawk на $2,35 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.

Соединенные Штаты договорились о продаже Японии 400 крылатых ракет Tomahawk и сопутствующего оборудования на $2,35 млрд.

Как передает Report , об этом сообщили Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей с Токио предусмотрена передача 14 систем управления ракетами, а также обучение личного состава, предоставление запчастей и техобслуживание.

В Соединенных Штатах будут закуплены Tomahawk новейшей модификации дальностью более 1 600 км, которые стали поступать в американские ВМС только в 2021 году. В 2026 и 2027 финансовых годах они будут установлены на кораблях ВМС Японии, оснащенных компьютерными системами слежения и наведения Aegis.

В совместной информации Госдепа и Пентагона подчеркивается, что выполнение договоренностей "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США" в Индо-Тихоокеанском регионе.