Госдеп одобрил продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16 на $300 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16 на сумму $300 млн.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню запчастей для истребителей F-16 на сумму $300 млн.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В документе уточняется, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова - ред.) запросило запчасти, компоненты, расходные материалы для F-16, а также техническое обслуживание самолетов. Разрешается продажа Тайваню стандартных запчастей на $220 млн и нестандартных на $80 млн. В заявлении отмечается, что возможная сделка не нарушает американские законы и не повредит боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование. На вооружении ВВС Тайваня находится около 140 истребителей F-16.