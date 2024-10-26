Госдеп одобрил продажу Тайваню системы ПВО NASAMS и РЛС почти на $2 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и радиолокационных станций (РЛС) почти на $2 млрд.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и радиолокационных станций (РЛС) почти на $2 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

Как уточняется в документе, разрешена потенциальная продажа системы NASAMS и связанного с ней оборудования за $1,16 млрд, а также РЛС AN/TPS-77 и AN/TPS-78 за $828 млн. В агентстве, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, уточнили, что Тайбэйское экономическое и культурное представительство (де-факто посольство острова) ранее запросило у США эти системы. Как отмечается в заявлении, возможная сделка не нарушает американские законы и не повредит боеготовности США.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.