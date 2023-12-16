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Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн

Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 04:43
Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.

Как передает Report, об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Тайбэйское экономическое и культурное представительство обратилось с просьбой оказания технической поддержки для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, C4)", - отмечается в заявлении ведомства. В Пентагоне также заявили о готовности оказывать содействие тайваньской стороне в закупках запчастей, поставках и ремонте оборудования, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке и обучении персонала.

Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Под аббревиатурой С4 подразумевается совокупность систем и технологий, применяемых разными родами войск для осуществления эффективного контроля, управления и связи.

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