Госдеп одобрил продажу Тайваню оборудования систем связи на сумму $300 млн

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для систем связи и оказание технической поддержки на сумму $300 млн.

Как передает Report , об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Тайбэйское экономическое и культурное представительство обратилось с просьбой оказания технической поддержки для автоматизированных систем управления и связи (Command, Control, Communications and Computers, C4)", - отмечается в заявлении ведомства. В Пентагоне также заявили о готовности оказывать содействие тайваньской стороне в закупках запчастей, поставках и ремонте оборудования, разработке программного обеспечения, инженерно-технической поддержке и обучении персонала.

Отмечается, что возможная сделка отвечает интересам национальной безопасности США, а также будет способствовать "поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Под аббревиатурой С4 подразумевается совокупность систем и технологий, применяемых разными родами войск для осуществления эффективного контроля, управления и связи.