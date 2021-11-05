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Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на $650 млн

Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на $650 млн Соединенные Штаты планируют поставить Саудовской Аравии 280 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в 650 млн долла
Другие страны
5 ноября 2021 г. 04:48
Госдеп одобрил продажу ракет Саудовской Аравии на $650 млн

Соединенные Штаты планируют поставить Саудовской Аравии 280 усовершенствованных ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM), а также сопутствующее оборудование на общую сумму в 650 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Согласно изложенной властями США информации, речь идет также о 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128.

Разрешение на выполнение нынешней договоренности между Вашингтоном и Эр-Риядом, которое, в соответствии с национальным законодательством, выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация уже официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этих новых соглашений и их возможное блокирование. Многие политики выступают резко против продажи вооружений королевству в связи с ситуацией с правами человека.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-dan 650 milyon dollarlıq raketlər alacaq

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