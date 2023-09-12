Госдеп одобрил продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО на $4 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования на сумму $4 млрд.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования на сумму $4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в его заявлении. Оно заверило, что продажи этих вооружений Польше не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионе.

Главным подрядчиком выступит компания Northrop Grumman. Для реализации сделки в Польшу "на продолжительный период" необходимо будет направить около 40 представителей американского правительства и 45 сотрудников подрядчика. Они окажут техническую и логистическую поддержку и проведут необходимое обучение персонала. По оценке агентства, у Польши не должно возникнуть трудностей при принятии систем на вооружение.