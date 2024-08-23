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Госдеп одобрил продажу Норвегии ракет класса "воздух - воздух" на $405 млн

Госдеп одобрил продажу Норвегии ракет класса "воздух - воздух" на $405 млн Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму $405 млн.
Другие страны
23 августа 2024 г. 01:51
Госдеп одобрил продажу Норвегии ракет класса воздух - воздух на $405 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии ракет средней дальности класса "воздух - воздух" AIM-120 (AMRAAM) на сумму $405 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

По его информации, власти королевства запросили закупку 100 таких ракет увеличенной дальности, а также четырех секций наведения и вспомогательного оборудования. Общая сумма возможной сделки оценивается в $405 млн.

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