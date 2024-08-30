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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ЗРК Patriot на $224 млн

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ЗРК Patriot на $224 млн Госдепартамент разрешил потенциальную продажу Нидерландам пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и другой техники на сумму $224 млн.
Другие страны
30 августа 2024 г. 01:20
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ЗРК Patriot на $224 млн

Госдепартамент разрешил потенциальную продажу Нидерландам пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot и другой техники на сумму $224 млн.

Как сообщает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении агентства отмечается, что внешнеполитическое ведомство США "одобрило возможную продажу правительству Нидерландов пусковых установок Patriot M903" и связанного с ними оборудования на $224 млн. В документе уточняется, что власти республики ранее запросили разрешение на приобретение у США двух таких установок, оборудования для модернизации уже имеющихся, а также иных систем.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредит боеготовности США. Предполагается, что основными подрядчиками станут компании Lockheed Martin и RTX.

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