Госдеп одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет на $908 млн

Госдепартамент разрешил возможную продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.

Госдепартамент разрешил возможную продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство одобрило передачу Нидерландам 120 ракет AGM-158/B-2 JASSM и сопутствующего оборудования на общую сумму $908 млн. Договоренности также предусматривают обучение личного состава, техническое обслуживание вооружений и сопутствующего оборудования, материально-техническую и логистическую поддержку.

Возможная продажа "повысит способность Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам за счет расширения возможностей в воздухе, увеличения дальнобойности и точности нанесения ударов", отметили в агентстве. По мнению американской стороны, сделка "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО".

На прошлой неделе Госдепартамент также согласовал продажу Нидерландам 386 ракет AGM-114R2 Hellfire класса "воздух - поверхность" и сопутствующего оборудования на $150 млн.