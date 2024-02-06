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Госдеп одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет на $908 млн

Госдеп одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет на $908 млн Госдепартамент разрешил возможную продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 03:07
Госдеп одобрил продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет на $908 млн

Госдепартамент разрешил возможную продажу Нидерландам высокоточных крылатых ракет AGM-158 JASSM общей стоимостью $908 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

В заявлении подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство одобрило передачу Нидерландам 120 ракет AGM-158/B-2 JASSM и сопутствующего оборудования на общую сумму $908 млн. Договоренности также предусматривают обучение личного состава, техническое обслуживание вооружений и сопутствующего оборудования, материально-техническую и логистическую поддержку.

Возможная продажа "повысит способность Нидерландов противостоять текущим и будущим угрозам за счет расширения возможностей в воздухе, увеличения дальнобойности и точности нанесения ударов", отметили в агентстве. По мнению американской стороны, сделка "будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО".

На прошлой неделе Госдепартамент также согласовал продажу Нидерландам 386 ракет AGM-114R2 Hellfire класса "воздух - поверхность" и сопутствующего оборудования на $150 млн.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Niderlanda 908 milyon dollarlıq raketin satışını təsdiqləyib

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