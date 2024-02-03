Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Согласно заявлению ведомства, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет такой модели, а также вспомогательное оборудование и содействие материально-технического характера.

"Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной политической и экономической силой в Европе", - заявили в Пентагоне.

Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки.