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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 01:52
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire на 150 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Согласно заявлению ведомства, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 386 ракет такой модели, а также вспомогательное оборудование и содействие материально-технического характера.

"Предполагаемая сделка по продаже поспособствует реализации задач США в сфере внешней политики, укрепив безопасность союзника по НАТО, выступающего важной политической и экономической силой в Европе", - заявили в Пентагоне.

Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки.

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