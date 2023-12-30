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Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн

Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму $147,5 млн.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 02:43
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму $147,5 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Из документа следует, что речь идет о поставке осколочно-фугасных снарядов M107 калибра 155 мм и сопутствующего оборудования.

"Госсекретарь пришел к заключению и предоставил Конгрессу детальное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленной продажи правительству Израиля перечисленных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов", - отмечается в заявлении.

"США привержены безопасности Израиля, помощь в развитии и поддержании возможностей Израиля в сфере самообороны отвечает ключевым национальным интересам США", - отметили в Пентагоне. В тексте отмечается, что продажа снарядов еврейскому государству "не изменит базовый военный баланс в регионе". Снаряды будут переданы Израилю из запасов США, поскольку в Пентагоне считают, что это "не скажется на боеготовности" американских ВС.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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