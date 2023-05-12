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Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на $8,5 млрд

Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на $8,5 млрд Госдепартамент одобрил закупку Германией 60 американских вертолетов CH-47F Chinook Block 2 на сумму около $8,5 млрд.
Другие страны
12 мая 2023 г. 00:28
Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на $8,5 млрд

Госдепартамент одобрил закупку Германией 60 американских вертолетов CH-47F Chinook Block 2 на сумму около $8,5 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Государственный департамент в рамках продажи оружия и военной техники иностранным государствам принял решение об одобрении возможной продажи правительству Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на примерную сумму $8,5 млрд. Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в документе.

Главным подрядчиком выступит Boeing Helicopter Company, никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не заключались, указывает ведомство. Для реализации потребуется отправить 30 представителей подрядчика в Германию сроком на три-пять лет для оказания технической, эксплуатационной и логистической поддержки на местах.

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