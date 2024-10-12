Госдеп одобрил продажу Эр-Рияду вооружений на $1 млрд

Госдепартамент США разрешил потенциальную продажу Саудовской Аравии ракет, артиллерийских снарядов, боеприпасов для танков примерно на $1 млрд.

Госдепартамент США разрешил потенциальную продажу Саудовской Аравии ракет, артиллерийских снарядов, боеприпасов для танков примерно на $1 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского Министерства обороны, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Внешнеполитическое ведомство США "одобрило возможную продажу" Эр-Рияду ракет AGM-114R3 Hellfire II на $655 млн, ракет AIM-9X Block II Sidewinder на $251,8 млн, а также артиллерийских снарядов и боеприпасов для танков и пулеметов на $139 млн. Королевство ранее запросило разрешение на приобретение у США 2 503 ракет AGM-114R3 Hellfire II и 220 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Пентагон заверил, что продажа не скажется негативно на боеготовности США.