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Госдеп одобрил продажу Дании ракет класса воздух - воздух на $744 млн

Госдеп одобрил продажу Дании ракет класса воздух - воздух на $744 млн Госдепартамент одобрил продажу Дании более 200 ракет класса воздух - воздух на сумму $744 млн.
Другие страны
30 октября 2024 г. 02:46
Госдеп одобрил продажу Дании ракет класса воздух - воздух на $744 млн

Госдепартамент одобрил продажу Дании более 200 ракет класса воздух - воздух на сумму $744 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Правительство Дании запросило покупку до 203 ракет AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и до 9 секций наведения", - говорится в заявлении ведомства.

Возможная поставка будет включать в том числе запасные секции, вспомогательное оборудование и запчасти, программное обеспечение, а также услуги по логистике и ремонту вооружений. Общая стоимость сделки оценивается в $744 млн.

Исполнителем контракта будет военная корпорация RTX.

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