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Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн Госдепартамент США принял решение одобрить сделку по продаже Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $296 млн.
Другие страны
23 мая 2025 г. 01:30
Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Госдепартамент США принял решение одобрить сделку по продаже Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $296 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Кроме того, сделка включает в себя запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.

Поставщиком выступит совместное предприятие двух американских военно-промышленных концернов - RTX и Lockheed Martin.

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