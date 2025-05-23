Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Госдепартамент США принял решение одобрить сделку по продаже Эстонии ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму $296 млн.
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Речь идет о поставке 800 ракет FGM-148F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Кроме того, сделка включает в себя запчасти и сопутствующее оборудование, а также услуги по обучению эксплуатации и обслуживанию.
Поставщиком выступит совместное предприятие двух американских военно-промышленных концернов - RTX и Lockheed Martin.