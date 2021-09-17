Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией

Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 млн долларов США.

Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил Пентагон.

"Госдепартамент вынес определение, утверждающее возможную иностранную военную сделку с Королевством Саудовская Аравия по продолжению услуг технической поддержки и поставке сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью в 500 миллионов долларов", - сказано в релизе министерства обороны.

Отметим, что это первый крупный оборонный контракт с королевством за время президентства Джо Байдена.

Уведомление о сделке госдепартамент направил в конгресс.