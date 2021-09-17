Госдеп одобрил оборонный контракт с Саудовской Аравией

Госдепартамент США одобрил оказание услуг Саудовской Аравии по обслуживанию военной техники на сумму 500 млн долларов США.
"Госдепартамент вынес определение, утверждающее возможную иностранную военную сделку с Королевством Саудовская Аравия по продолжению услуг технической поддержки и поставке сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью в 500 миллионов долларов", - сказано в релизе министерства обороны.
Отметим, что это первый крупный оборонный контракт с королевством за время президентства Джо Байдена.
Уведомление о сделке госдепартамент направил в конгресс.