Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине

Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.

Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.

Как передает Report , об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $310,5 млн", - говорится в заявлении.

Контракт затрагивает услуги по модификации истребителей, их обслуживанию, обучению пилотов и технического персонала, а также поставки запчастей, оборудования и программного обеспечения.

В число поставщиков по этому соглашению входят корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems.