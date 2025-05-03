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Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине

Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.
Другие страны
3 мая 2025 г. 02:16
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине

Госдепартамент США одобрил заключение с Украиной контракта на предоставление услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Украины услуг по обучению эксплуатации и обслуживанию самолетов F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $310,5 млн", - говорится в заявлении.

Контракт затрагивает услуги по модификации истребителей, их обслуживанию, обучению пилотов и технического персонала, а также поставки запчастей, оборудования и программного обеспечения.

В число поставщиков по этому соглашению входят корпорации Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney и BAE Systems.

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