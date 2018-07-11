Госдеп обвинил посольства Ирана в планировании терактов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Представитель госдепа США утверждает, что Иран использует посольства для планирования терактов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Вашингтон призывает все страны тщательно проверять всех иранских дипломатов.

"Мы обсудили (в Саудовской Аравии — ред.), как Иран использует посольства как прикрытие для планирования террористических атак. Самый последний пример — это заговор, который раскрыли бельгийцы", - сообщил высокопоставленный представитель госдепа журналистам. Текст беседы был распространен госдепартаментом США.

В этой связи США "призывают все страны тщательно проверять дипломатов в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность стран", подчеркнул неназванный дипломат.