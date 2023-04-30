Госдеп обвинил Китай в провокациях против Филиппин

Администрация США утверждает, что китайские силы допускают провокации в отношении филиппинских судов, Вашингтон намерен оказывать поддержку Маниле.

Администрация США утверждает, что китайские силы допускают провокации в отношении филиппинских судов, Вашингтон намерен оказывать поддержку Маниле.

Как передает Report, такую позицию изложил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Соединенные Штаты поддерживают Филиппины на фоне продолжающихся посягательств береговой охраны КНР на свободу навигации в Южно-Китайском море. Недавно опубликованные в СМИ снимки и видеозаписи являются ярким напоминанием о преследовании и запугивании КНР в отношении филиппинских судов в то время, когда они осуществляют обычное патрулирование в своей эксклюзивной экономической зоне", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем Пекин воздержаться от провокаций и небезопасных действий. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить и фиксировать эти действия", - отметил Миллер. По его версии, "Соединенные Штаты вместе со своими филиппинскими союзниками поддерживают основанный на правилах международный порядок на море". Глава пресс-службы добавил, что Вашингтон "подтверждает, что вооруженное нападение в Тихом океане, включая Южно-Китайское море, на Вооруженные силы Филиппин, государственные суда или авиацию, в том числе береговой охраны", задействует договор о взаимной обороне между странами.

Представитель Минобороны Китая сказал в четверг, что США продолжают усиливать военное присутствие в Южно-Китайском море и нагнетать напряженность в регионе. Он добавил, что Китай неоднократно выражал серьезную озабоченность по поводу военных баз США на Филиппинах и будет решительно защищать территориальный суверенитет, а также права и интересы страны на море.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона существует территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья.