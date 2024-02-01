Госдеп обсуждает с партнерами шаги по решению палестинского вопроса

Госдепартамент США проводит консультации с партнерами в регионе по вопросу конкретных действий, которые требуются для реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Госдепартамент США проводит консультации с партнерами в регионе по вопросу конкретных действий, которые требуются для реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Курс администрации не менялся. Мы публично вполне ясно давали понять, что поддерживаем создание независимого палестинского государства", - отметил он, комментируя материал, опубликованный интернет-порталом Axios. В нем говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил подчиненным рассмотреть и представить варианты действий по признанию США палестинского государства.

"Я не стану комментировать работу, которую мы ведем внутри администрации для достижения этой цели, но отмечу, что есть немало путей к этому, есть различные последовательности действий, которые нужно осуществить для выполнения этой задачи. И мы рассматриваем широкий спектр вариантов. И мы обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с партнерами в правительстве США. Но никакого изменения курса не было", - добавил Миллер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.