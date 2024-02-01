О нас

Госдеп обсуждает с партнерами шаги по решению палестинского вопроса

Госдеп обсуждает с партнерами шаги по решению палестинского вопроса Госдепартамент США проводит консультации с партнерами в регионе по вопросу конкретных действий, которые требуются для реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 02:23
Госдеп обсуждает с партнерами шаги по решению палестинского вопроса

Госдепартамент США проводит консультации с партнерами в регионе по вопросу конкретных действий, которые требуются для реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Курс администрации не менялся. Мы публично вполне ясно давали понять, что поддерживаем создание независимого палестинского государства", - отметил он, комментируя материал, опубликованный интернет-порталом Axios. В нем говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен поручил подчиненным рассмотреть и представить варианты действий по признанию США палестинского государства.

"Я не стану комментировать работу, которую мы ведем внутри администрации для достижения этой цели, но отмечу, что есть немало путей к этому, есть различные последовательности действий, которые нужно осуществить для выполнения этой задачи. И мы рассматриваем широкий спектр вариантов. И мы обсуждаем их с партнерами в регионе, а также с партнерами в правительстве США. Но никакого изменения курса не было", - добавил Миллер.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Fələstin dövlətinin yaradılmasında israrlıdır

Другие новости из категории

Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов
Глава Минобороны ФРГ выступил за увеличение военных расходов
1 февраля 2024 г. 03:06
Вице-премьер Италии считает причиной протестов аграриев в Европе политику фон дер Ляйен
Вице-премьер Италии считает причиной протестов аграриев в Европе политику фон дер Ляйен
1 февраля 2024 г. 01:57
ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая
ЕК готова ввести антидемпинговые пошлины на электромобили из Китая
1 февраля 2024 г. 01:12
Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло Исламское сопротивление Ирака
Белый дом: Удар по базе США в Иордании нанесло "Исламское сопротивление Ирака"
1 февраля 2024 г. 00:45
Первый контракт Месси с Барселоной на салфетке будет выставлен на аукцион
Первый контракт Месси с "Барселоной" на салфетке будет выставлен на аукцион
31 января 2024 г. 23:40
Французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем
Французских фермеров задержали после попытки захватить рынок под Парижем
31 января 2024 г. 22:56
США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене
США и Великобритания наносят удары по объектам хуситов в Йемене
31 января 2024 г. 22:40
Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией
Нуланд обсудила с премьером Украины усилия Киева в борьбе с коррупцией
31 января 2024 г. 22:24
NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков
NBC: США готовят многонедельную кампанию против поддерживаемых Ираном боевиков
31 января 2024 г. 21:49
Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике
Глава БИГ: Решительно осуждаем арест активистов на Корсике
31 января 2024 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi