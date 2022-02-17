Госдеп: Обеспокоенность США ситуацией вокруг Украины не уменьшилась

США надеются, что письменный ответ России в рамках диалога по безопасности заложит основу для будущих дискуссий между сторонами по данной проблематике.

США надеются, что письменный ответ России в рамках диалога по безопасности заложит основу для будущих дискуссий между сторонами по данной проблематике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Он утверждает, что США наблюдают, как новые российские силы прибывают к границе с Украиной и занимают позиции, которые "позволяют им в любой момент быть задействованными для неспровоцированного вторжения".

"Я хочу предельно ясно заявить, что наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту", - сказал Прайс.

"Мы надеемся, что этот ответ заложит основу для продолжения будущего диалога и дискуссий. И мы готовы к диалогу и дискуссиям по данной тематике", - отметил Прайс в ходе регулярного брифинга.

Представитель госдепа США добавил, что в Вашингтоне "с нетерпением ждут" письменного ответа от России.