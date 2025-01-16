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Госдеп: Объем поступающей в Газу помощи будет доведен до 500 грузовиков в день

Госдеп: Объем поступающей в Газу помощи будет доведен до 500 грузовиков в день Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи планируется довести до 500 грузовиков в день.
Другие страны
16 января 2025 г. 01:08
Госдеп: Объем поступающей в Газу помощи будет доведен до 500 грузовиков в день

Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи планируется довести до 500 грузовиков в день.

Как передает Report, об этом на брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Возможно, это не произойдет за одну ночь, но мы хотели бы довести объемы помощи до 500 грузовиков в день", - сказал он. "Что касается деталей, то я перенаправлю вас к гуманитарным организациям, которые являются экспертами в сфере того, как достичь этого. Однако, судя по всем нашим разговорам с ними, они уверены в том, что будут способны масштабно нарастить объемы поступающей гуманитарной помощи после прекращения огня", - добавил Миллер.

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