Госдеп: Объем поступающей в Газу помощи будет доведен до 500 грузовиков в день

Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи планируется довести до 500 грузовиков в день.

Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи планируется довести до 500 грузовиков в день.

Как передает Report , об этом на брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Возможно, это не произойдет за одну ночь, но мы хотели бы довести объемы помощи до 500 грузовиков в день", - сказал он. "Что касается деталей, то я перенаправлю вас к гуманитарным организациям, которые являются экспертами в сфере того, как достичь этого. Однако, судя по всем нашим разговорам с ними, они уверены в том, что будут способны масштабно нарастить объемы поступающей гуманитарной помощи после прекращения огня", - добавил Миллер.