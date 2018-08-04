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    Госдеп не стал комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США не стал комментировать назначение имеющего российской гражданство американского актера Стивена Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

    "Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу", — заявил официальный представитель госдепартамента.

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