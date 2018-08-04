Госдеп не стал комментировать назначение Сигала спецпредставителем МИД РФ

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США не стал комментировать назначение имеющего российской гражданство американского актера Стивена Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

"Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу", — заявил официальный представитель госдепартамента.