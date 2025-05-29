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Госдеп не располагает сведениями об ответе ХАМАС на предложение о перемирии

Госдеп не располагает сведениями об ответе ХАМАС на предложение о перемирии Госдепартамент не осведомлен, приняло ли радикальное палестинское движение ХАМАС предложение о прекращении огня.
Другие страны
29 мая 2025 г. 23:24
Госдеп не располагает сведениями об ответе ХАМАС на предложение о перемирии

Госдепартамент не осведомлен, приняло ли радикальное палестинское движение ХАМАС предложение о прекращении огня.

Как передает Report, об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Мы не осведомлены о том, принял ли его предложение ХАМАС", - указала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил движению ХАМАС официальное предложение о прекращении огня. Она также указала, что Израиль одобрил это предложение до его передачи ХАМАС.

Телеканал Al Arabiya утверждал, что ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней.

Отмечается, что новое предложение Уиткоффа предусматривает немедленное прекращение огня в анклаве на 60 дней и освобождение 10 остающихся в живых заложников в течение первой недели в два этапа. В течение первой недели ХАМАС также должен будет передать Израилю тела 18 погибших заложников. Израильская сторона в ответ освободит палестинских заключенных в соответствии с ранее утвержденными списками. Кроме того, в документе говорится о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Газу через ООН и другие международные организации.

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