О нас

Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа.
Другие страны
7 августа 2025 г. 23:20
Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт не подтвердил и не опроверг намерение администрации США ввести санкции против России 8 августа.

Как передает Report, об этом он заявил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

"Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на эту тему", - сказал Пиготт.

Напомним, чтио 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей по урегулированию вокруг Украины, после чего намеревается ввести торговые пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров. 29 июля американский лидер выступил с заявлением, что сокращает указанный срок до 10 дней, отметив, что не знает, повлияет ли такой шаг на позицию России. Как заявил 31 июля заместитель временного поверенного в делах США при ООН Джон Келли, Трамп считает, что РФ и Украина должны достичь соглашения о мирном урегулировании к 8 августа.

Накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. По его словам, сейчас началась проработка саммита.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US official neither confirms nor denies August 8 sanctions on Russia
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti ABŞ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək niyyətini təsdiqləməyib

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi