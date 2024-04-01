Госдеп не подтвердил факт нападения Израиля на посольство Ирана

Госдепартамент США не подтвердил, что за нападением на иранское посольство в Сирии стоит Израиль.

Госдепартамент США не подтвердил, что за нападением на иранское посольство в Сирии стоит Израиль.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

"Я не могу знать, что произошло за час или два до выхода. Мы ведем переговоры с партнерами в регионе, собирая дополнительную информацию, но на данный момент у нас нет подтверждения ни цели, ни ответственной стороны. Соединенные Штаты были предупреждены Израилем об этом: мы собираем информацию. Сейчас у меня нет комментариев об ударе", - сказал он.