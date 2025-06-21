Госдеп не готов обсуждать последствия, к которым привели бы удары Израиля по АЭС "Бушер"

Вашингтонская администрация не готова обсуждать последствия, к которым могли бы привести удары Израиля по АЭС "Бушер" или по каким-либо ядерным реакторам в Иране.

Вашингтонская администрация не готова обсуждать последствия, к которым могли бы привести удары Израиля по АЭС "Бушер" или по каким-либо ядерным реакторам в Иране.

Как передает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

"Я, конечно, не будут рассуждать о последствиях такого рода в какой-либо стране", - ответила она на вопрос, обеспокоены ли США тем, к каким последствиям привели бы удары Израиля по АЭС "Бушер" или каким-либо реакторам. "Я знаю, что Израиль опубликовал заявления, касающиеся любых опасений относительно его действий. Я бы рекомендовала вам обратиться к израильскому правительству по этому вопросу", - добавила Брюс. "Я сейчас не буду рассуждать о гипотетических событиях", - подчеркнула она.