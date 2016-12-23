Госдеп назвал ВС США самыми сильными в истории человечества

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Госдепартамент полагает, что американские вооруженные силы являются самыми сильными в истории человечества.

Как передает Report, уверенность в этом выразил в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

"Я считаю, что на протяжении всей истории человечества не было настолько боеспособных, развитых, обеспеченных ресурсами и сильных вооруженных сил, как у Соединенных Штатов на сегодняшний день", - так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина.

Кирби также отметил высокий уровень руководства Пентагона и утверждал, что "профессионализм, мастерство и боеспособность ВС США - вне всяких сомнений и споров".

Ранее Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора.