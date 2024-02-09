Госдеп назвал увольнение Залужного суверенным решением Киева

Американская администрация считает увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины суверенным решением Киева.

Американская администрация считает увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины суверенным решением Киева.

Как передает Report , об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им возможность говорить об этом", - отметил американский дипломат, когда его попросили прокомментировать увольнение Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пател добавил, что не собирается "публично давать оценки произошедшему".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства.

"Мы продолжим поддерживать как украинское правительство, так и украинскую армию", - указал он.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также высказался на тему отставки Залужного, отметив, что это решение украинской стороны.

"Я приветствую очень четкое заявление министра иностранных дел Кулебы, что никакие перемены не затронут отношения Украины с партнерами и с НАТО. Так что мы продолжим поддерживать — и это главное", - подчеркнул глава альянса.