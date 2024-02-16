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Госдеп назвал рабочей стратегию США по сдерживанию Китая в ИТР

Госдеп назвал рабочей стратегию США по сдерживанию Китая в ИТР Стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) приносит результаты.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 02:52
Госдеп назвал рабочей стратегию США по сдерживанию Китая в ИТР

Стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) приносит результаты.

Как передает Report, с таким утверждением выступила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон на конференции в вашингтонском Институте мира.

"Наши действия успешны, так как они вызывают некоторый уровень, показывающий настроения Китая, которому нужно как-то противостоять", - сказала она, отвечая на вопрос о том, работает ли соответствующая стратегия США по сдерживанию КНР в ИТР.

Доусон продолжила, что страны ИТР из-за "нарастающей агрессии КНР по всему региону" все больше хотят сотрудничать с США. "Мы видим стремление сотрудничать и находить средства для взаимодействия с Соединенными Штатами, а также с нашими близкими партнерами и союзниками, - сказала она. - Так что эффект для нас положительный".

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