Госдеп назвал рабочей стратегию США по сдерживанию Китая в ИТР

Стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) приносит результаты.

Стратегия Соединенных Штатов по сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) приносит результаты.

Как передает Report , с таким утверждением выступила заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Камил Доусон на конференции в вашингтонском Институте мира.

"Наши действия успешны, так как они вызывают некоторый уровень, показывающий настроения Китая, которому нужно как-то противостоять", - сказала она, отвечая на вопрос о том, работает ли соответствующая стратегия США по сдерживанию КНР в ИТР.

Доусон продолжила, что страны ИТР из-за "нарастающей агрессии КНР по всему региону" все больше хотят сотрудничать с США. "Мы видим стремление сотрудничать и находить средства для взаимодействия с Соединенными Штатами, а также с нашими близкими партнерами и союзниками, - сказала она. - Так что эффект для нас положительный".