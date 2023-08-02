Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Беларуси.
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"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран - членов НАТО.
Ранее 1 августа министерство иностранных дел Польши заявило, что два белорусских самолета нарушили воздушное пространство страны.