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Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши

Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Беларуси.
Другие страны
2 августа 2023 г. 23:25
Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны в вопросе Беларуси и Польши

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны альянса. Она предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран - членов НАТО.

Ранее 1 августа министерство иностранных дел Польши заявило, что два белорусских самолета нарушили воздушное пространство страны.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Belarus və Polşa arasındakı münaqişədə NATO-nun rolunu şərh edib

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