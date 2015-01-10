Госдеп напомнил американцам, что для них сохраняется угроза терактов за рубежом

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Администрация США настоятельно советует своим гражданам соблюдать "повышенную бдительность" при поездках в другие страны, поскольку считает, что американские интересы за рубежом по-прежнему подвержены серьезной угрозе террористических нападений. Об этом сообщил госдепартамент США, распространивший очередные рекомендации по вопросам безопасности.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что данные рекомендации были подготовлены вместо аналогичного документа от 10 октября 2014 года, но время их выхода как раз совпало с событиями во Франции. В заявлении госдепартамента не упоминается теракт в Париже, однако говорится о сохраняющейся в Европе угрозе новых преступлений.

"Имеющаяся информация свидетельствует о том, что "Исламское государство", "Аль-Каида", а также связанные с ними организации и другие террористические группировки продолжают составлять планы террористических нападений против интересов США и других западных стран в Европе", - сообщается в документе. В нем отмечается, что вероятность терактов на этом континенте возрастает в связи с возвращением домой европейцев, воевавших на стороне исламистов в Ираке и Сирии.

Госдепартамент считает, что повышенная террористическая угроза американским интересам сохраняется также в других регионах, в первую очередь - на Ближнем Востоке и в Северной Африке.