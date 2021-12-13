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Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах

Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 23:37
Госдеп надеется на положительный ответ КНДР о контактах

США надеются, что КНДР положительно отреагирует на их предложение провести двусторонние контакты, Вашингтон не питает враждебных намерений в отношении Пхеньяна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель госдепартамента Джалина Портер.

"У нас нет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР. Мы готовы провести встречи без предварительных условий и надеемся, что они (северокорейская сторона - ред.) будут готовы принять это предложение", - сказала Портер в ходе брифинга.

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