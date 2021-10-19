О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госдеп начал расследование дипломатических усилий Байдена в Афганистане

Госдеп начал расследование дипломатических усилий Байдена в Афганистане Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начинает расследование дипломатических усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Как сообщает Report, об этом написало Politico со ссылкой на источники в дипведомстве и американском ко
Другие страны
19 октября 2021 г. 09:28
Госдеп начал расследование дипломатических усилий Байдена в Афганистане
Джо Байден

Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начинает расследование дипломатических усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Как сообщает Report, об этом написало Politico со ссылкой на источники в дипведомстве и американском конгрессе, а также поступившие в его распоряжение документы.

Расследование связано с недавним выводом из страны военных США. По данным СМИ, Госдеп сосредоточится на программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессе переселения афганских беженцев, а также эвакуации американского персонала и сотрудничавших с ним афганцев из Кабула.

По информации Politico, Шоу уже уведомила конгресс об этом шаге. В частности, она сообщила, что ее офис запускает "несколько надзорных проектов" по этому вопросу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti Baydenin Əfqanıstan üzrə diplomatik səyləri ilə bağlı araşdırma aparır
Версия на английском языке US Department of State to probe Biden's diplomatic efforts in Afghanistan

Экслюзивные новости

Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
ФотоВ США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
19 октября 2021 г. 09:25
Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi