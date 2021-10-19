Госдеп начал расследование дипломатических усилий Байдена в Афганистане

Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начинает расследование дипломатических усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Как сообщает Report, об этом написало Politico со ссылкой на источники в дипведомстве и американском ко

Генеральный инспектор Госдепартамента США Дайана Шоу начинает расследование дипломатических усилий администрации президента Джо Байдена в Афганистане. Как сообщает Report, об этом написало Politico со ссылкой на источники в дипведомстве и американском конгрессе, а также поступившие в его распоряжение документы.

Расследование связано с недавним выводом из страны военных США. По данным СМИ, Госдеп сосредоточится на программе выдачи специальных иммиграционных виз, процессе переселения афганских беженцев, а также эвакуации американского персонала и сотрудничавших с ним афганцев из Кабула.

По информации Politico, Шоу уже уведомила конгресс об этом шаге. В частности, она сообщила, что ее офис запускает "несколько надзорных проектов" по этому вопросу.