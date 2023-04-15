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Госдеп: Киев будет обладать самой передовой армией в Европе после турецкой

Госдеп: Киев будет обладать самой передовой армией в Европе после турецкой Вооруженные силы Украины станут самыми многочисленными и передовыми в Европе после армии Турции.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 03:55
Госдеп: Киев будет обладать самой передовой армией в Европе после турецкой

Вооруженные силы Украины станут самыми многочисленными и передовыми в Европе после армии Турции.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хога на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, Киеву будет отводиться важная роль в системе европейской безопасности.

"Наша приверженность Украине носит долгосрочный характер, и мы осознаем и приветствуем роль, которую Украина будет играть в системе европейской безопасности в долгосрочной перспективе. За пределами Турции Украина, вероятно, будет обладать самыми большими, самыми модернизированными, самыми передовыми вооруженными силами в Европе. Мы хотим обеспечить оперативную совместимость Украины с союзниками и партнерами, поэтому мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с Киевом и будем работать в этом направлении", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнил, что американская сторона активно занимается этим вопросом прямо сейчас.

Отметим, что Турция обладает второй по боевому потенциалу после США армией в НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “Ukrayna Türkiyədən sonra Avropanın ən qabaqcıl ordusuna sahib olacaq”

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