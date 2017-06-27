Госдеп США исполнит иммиграционный указ Трампа через 72 часа после решения суда

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Госдепартамент намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее 26 июня Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.
Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".
Госдепартамент также обязался предоставить подробную информацию о внедрении указа после консультации с министерствами юстиции и внутренней безопасности.
Ведомство обязалось предоставлять информацию партнёрам в сфере туризма и работы с беженцами.
На прошлой неделе второй по счету апелляционный суд подтвердил приостановку указа Трампа, временно запрещающего въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о приостановке указа было поддержано Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана.
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