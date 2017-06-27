Госдеп США исполнит иммиграционный указ Трампа через 72 часа после решения суда

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Госдепартамент намерен начать внедрение пунктов миграционного указа президента США Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее 26 июня Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.

Судьи также предоставили частичное право администрации о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".